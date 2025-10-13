ГД на этой неделе обсудит упрощение оформления гражданства ребенка по рождению

Согласно инициативе, подать заявление для оформления гражданства РФ можно будет дистанционно

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на этой неделе рассмотрят во втором чтении законопроект, предусматривающий возможность дистанционно подать заявление для оформления российского гражданства ребенка по рождению. Об этом журналистам рассказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"[Рассмотрим] во втором чтении законопроект, упрощающий процедуру оформления гражданства ребенка по рождению. Родители и законные представители смогут в электронной форме подать заявление об оформлении ребенку российского гражданства, приобретенного по рождению", - сказал он.

Документ на рассмотрение Госдумы в ноябре 2024 года внесли члены думского комитета по делам СНГ во главе с его председателем Леонидом Калашниковым, в первом чтении законопроект был принят в феврале 2025 года. Изменения предлагается внести в закон "О гражданстве Российской Федерации".

Согласно действующим нормам, для подтверждения российского гражданства по рождению родитель ребенка, опекун, попечитель или руководитель организации для детей-сирот вправе подать в территориальный орган МВД России непосредственно либо через уполномоченное унитарное предприятие заявление об оформлении гражданства РФ, приобретенного по рождению. По результатам рассмотрения такого заявления выносится решение об оформлении гражданства. Авторы инициативы предлагают предоставить возможность обращаться с указанным заявлением в электронном формате.