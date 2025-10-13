В Подмосковье задействуют свыше 3,7 тыс. единиц спецтехники для уборки зимой

Также ФКУ "Центравтомагистраль" и ГК "Автодор" планируют привлечь более 1 тыс. машин и 1,1 тыс. человек, чтобы поддерживать в чистоте и порядке дороги федерального значения

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Более 3,7 тыс. единиц специальной техники и свыше 3 тыс. водителей и дорожных рабочих планируется привлечь зимой к уборке дорог регионального и федерального значения в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Дороги всегда, а особенно зимой, требуют обслуживания. Тракторы, погрузчики, машины для разбрасывания песка - все это есть в арсенале наших дорожников. И очень важно, чтобы у них было взаимодействие с теми, кто работает на межквартальных проездах во дворах. Очистка, противогололедная обработка площадок, освещение и ежедневная приемка качества должны быть организованы на должном уровне. Не менее важна и коммуникация с жителями. На все обращения жителей необходимо получать обратную связь. А информация для них должна быть четкой и понятной - где работают снегоуборочные бригады, какие интервалы на линиях, где возможны локальные задержки", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

В пресс-службе уточнили, что для уборки региональной дорожной сети предстоящей зимой будет задействовано более 2,7 тыс. единиц техники, а также 2 тыс. водителей и дорожных рабочих. Кроме того, ФКУ "Центравтомагистраль" и ГК "Автодор" планируют привлечь более 1 тыс. машин и 1,1 тыс. человек, чтобы поддерживать в чистоте и порядке дороги федерального значения.

Отмечается, что готовность техники для уборки региональных дорог составляет 98%. Это тракторы, автогрейдеры, комбинированные дорожные машины. Полностью завершить их подготовку к зимнему сезону планируется к 15 ноября.

"У нас есть четкий план по переоборудованию и в настоящее время уже 104 комбинированные дорожные машины (КДМ) готовы к работе по противогололедной обработке. Помимо этого у нас сформирована программа по обновлению техники. В рамках лизинга приобретем 217 машин - это тракторы, автогрейдеры, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, катки и другая техника. Первая партия должна поступить до конца января", - процитировали в материале министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

Он рассказал, в этом году в регионе закупили порядка 550 единиц техники малой механизации. Они необходимы для уборки тротуаров, остановок.