Солисты Мариинского театра выступят на юбилее Национальной библиотеки Северной Осетии

Мероприятие начнется с научной конференции, участниками которой станут представители библиотек Северо-Кавказского федерального округа и Южной Осетии

ПЯТИГОРСК, 13 октября. /ТАСС/. Солисты Государственного академического Мариинского театра выступят на праздновании 130-летнего юбилея Национальной научной библиотеки Республики Северная Осетия - Алания. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила директор библиотеки Ирина Хайманова.

"Приедут солисты Мариинского театра из Санкт-Петербурга. Они в качестве подарка покажут на нашей сцене музыкально-литературную композицию Шостаковича " Антиформалистический раек", за что мы им, безусловно, благодарны. <…> Приедет солист Академии молодых оперных певцов Санкт-Петербурга Бакури Каличава и концертмейстер, большой друг нашего филиала, Василий Попов", - сообщила Хайманова.

По ее словам, также на праздновании запланирована театральная постановка, которая расскажет об истории библиотеки, роли в ней исполнят сами сотрудники. "Нам захотелось в юбилей познакомить всех с историей библиотеки в форме театрализованного представления. <…> У нас в республике есть самодеятельный театр, который базируется в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте, и бессменным его режиссером является Елена Айрапетова, она часто проводит показы своей театральной студии на площадках библиотеки. Поэтому, когда у нас возникла потребность в режиссере, который бы нам помог воплотить нашу идею, мы обратились сразу к ней. В ролях - сотрудники Национальной научной библиотеки", - добавила спикер.

Она также отметила, что мероприятие начнется с научной конференции, участниками которой станут представители библиотек Северо-Кавказского федерального округа и Южной Осетии.

"Наш большой юбилей требует большого праздника, очень хочется провести его в широком кругу друзей и людей, близких к библиотеке. Поэтому мы пригласили тех, кто трепетно относится к ней, кто участвует в ее жизни, ответственных за ее состояние и развитие, а также наших коллег из библиотек Северо-Кавказского федерального округа и Южной Осетии. <…> Мы решили немного отойти от привычного формата празднования юбилеев. В библиотечном сообществе сложился такой формат: как правило, к юбилейным датам приурочивают конференции. Мы все же решили сделать упор на празднике, но когда собираются коллеги, то без какого-то интересного и содержательного профессионального разговора не обойтись, поэтому наше мероприятие начнется с профессионального общения, которое мы назвали "Разговор о важном", в рамках него планируем поговорить о ключевых моментах жизни и деятельности тех библиотек, представители которых будут у нас в гостях", - рассказала Хайманова.