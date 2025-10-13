В Подмосковье запустили виртуальные туры по паркам

На туристическом портале также можно найти информацию о местах размещения, кафе и ресторанах, парках, музеях и выставках, горнолыжных клубах и о многом другом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Виртуальные туры по паркам появились на подмосковном портале. В настоящее время онлайн-прогулки доступны по парку усадьбы Кривякино, парку Малевича и лесопарку "Шишкин лес", об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

"На туристическом портале правительства региона теперь можно совершить виртуальные туры по трем паркам Подмосковья. Прогуляться, не выходя из дома, можно по парку усадьбы Кривякино, г. о. Воскресенск, парку Малевича, Одинцовский г. о. и лесопарку "Шишкин лес", м. о. Истра", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в парке усадьбы Кривякино благодаря его богатой истории можно погрузиться в атмосферу дворянской жизни. В парке Малевича посетителей ожидает арт-выставка под открытым небом, а в "Шишкином лесу" предусмотрено все для неспешных прогулок и занятий спортом.

В министерстве подчеркнули, что на туристическом портале Подмосковья можно составить свой маршрут путешествия по региону. Также на ресурсе можно найти информацию о лучших отелях, базах отдыха, санаториях и других средствах размещения, кафе и ресторанах, парках, местах для рыбалки, музеях и выставках, горнолыжных клубах и о многом другом.