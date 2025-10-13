В "Аптекарском огороде" впервые за 20 лет заплодоносило фейхоа

В пресс-службе ботсада отметили, что растение ежегодно очень обильно цветет, но плодов почти не дает

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Дерево фейхоа впервые за 20 лет заплодоносило в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщили в пресс-службе ботсада.

"В Субтропической оранжерее произошло неожиданное событие. Наше фейхоа селло (Feijoa sellowiana, или Acca sellowiana) которому уже 100 лет в обед, дало целый один плод. Оно ежегодно очень обильно цветет, но плодов почти не дает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последний раз растение плодоносило 20 лет назад и тогда тоже дало один плод.

Плоды фейхоа содержат в достаточном количестве витамины, сахар, пектин и другие биологически активные вещества, легко усваиваемые человеком. Их можно есть как в свежем виде, так и в виде варенья, напитков, а также фейхоа можно добавлять в выпечку и другие блюда.