Дипломаты РФ: обращений от россиян из-за непогоды в Испании не поступало

В некоторых населенных пунктах Испании прошли сильные ливни, вызвавшие наводнения

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 13 октября. /ТАСС/. Российские диппредставительства в Испании пока не получали обращений от граждан РФ в связи с неблагоприятными погодными условиями в ряде регионов страны.

Как заявили корреспонденту ТАСС в генеральном консульстве России в Барселоне, "по состоянию на сегодняшний день [россияне] не обращались". Это также подтвердили ТАСС в посольстве РФ в Мадриде.

В некоторых населенных пунктах Испании прошли сильные ливни, вызвавшие наводнения. 12 октября государственное метеорологическое агентство Испании предупредило о неблагоприятной погоде в Каталонии, повысив уровень тревоги до максимального - красного (чрезвычайная опасность). Так, в этом регионе из-за инцидентов, связанных с непогодой, пострадали 18 человек, а на линию экстренной помощи поступило почти 2,2 тыс. звонков. Кроме того, непогода привела частичному перекрытию движение по ряду дорог, проблемам с железнодорожным сообщением и другим инцидентам.

13 октября максимальный уровень погодной опасности из-за дождей объявлен в Валенсии.