Россотрудничество запустило проект к 100-летию народной дипломатии на медиафасадах Москвы

В международном аэропорту Внуково, Звенигородском и Ленинградском шоссе появились цитаты великих деятелей XX века о России

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россотрудничество запустило юбилейный проект к 100-летию народной дипломатии, на медиафасадах Москвы появились цитаты великих деятелей XX века о России. Об этом заявили ТАСС в Россотрудничестве.

"В партнерстве с оператором наружной рекламы RGB Graphics Россотрудничество запустило юбилейный проект: на медиафасадах Москвы - в том числе в международном аэропорту Внуково, Звенигородском и Ленинградском шоссе - появились цитаты великих деятелей XX века о России: Чарли Чаплина, Рабиндраната Тагора, Бернарда Шоу и Ромена Роллана, - проинформировали в агентстве. - В высказываниях этих выдающихся людей - признание внутренней силы нашей страны, стремления к истине и открытости миру".

Как отметили в Россотрудничестве, народная дипломатия имеет глубокие корни и всегда играла большую роль для России. "В 1925 году в Советском Союзе она получила первое институциональное оформление. Было создано Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС). У истоков создания ВОКС стояли выдающиеся деятели нашей страны того времени - народный комиссар просвещения Анатолий Луначарский, поэт Владимир Маяковский, композиторы Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович, режиссер Сергей Эйзенштейн, писатель Илья Эренбург", - указали там.

В агентстве подчеркнули, что ВОКС тесно сотрудничал с зарубежными обществами дружбы и культурной связи с СССР, созданными по инициативе общественных деятелей, деятелей науки и культуры во многих странах мира, а также с другими иностранными организациями, выступавшими за дружбу и развитие культурного обмена с Советским Союзом. "Создание ВОКС приветствовали многие видные представители зарубежной общественности. В их числе были Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, Анри Барбюс, Рабиндранат Тагор, Теодор Драйзер, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, ставшие затем активными партнерами новой организации", - добавили в Россотрудничестве.

Кроме того, там указали, что 26 октября в Москве в Национальном центре "Россия" пройдет Международный форум сотрудничества. Он станет главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии.

