В Муроме появилась трасса для маунтинбайка

Также в округе планируется строительство трассы BMX-спорта и бетонного скейт-парка

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 13 октября. /ТАСС/. Первую в регионе трассу для маунтинбайка открыли на стадионе имени Н. Гастелло в Муроме Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Первая в регионе трасса для маунтинбайка открылась в Муроме. На обновленном стадионе имени Н. Гастелло появилась современная трасса, где юные велосипедисты, профессионалы и любители смогут преодолевать препятствия: трамплины, мосты, резкие подъемы и спуски. Единственное условие - соблюдать правила безопасности и заниматься под присмотром тренера", - говорится в сообщении.

Как отметил глава округа Муром Евгений Рычков, в планах - строительство трассы BMX-спорта и бетонного скейт-парка.