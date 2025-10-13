В Вологодской области 20 педагогов получат премии за подготовку юных дарований

Выплаты составят от 10 до 30 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. В Вологодской области 20 педагогов получат государственные премии за подготовку победителей и призеров общероссийского конкурса "Молодые дарования России". Премии составят от 10 до 30 тыс. рублей, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Государственная премия Вологодской области присуждена 20 педагогам музыкальных школ, школ искусств и колледжей культуры региона, которые подготовили 24 лауреатов заключительного этапа общероссийского конкурса "Молодые дарования России", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Размер премии зависит от достижений воспитанников: 30 тыс. рублей - за подготовку победителя, 20 тыс. рублей - за серебряного призера, 10 тыс. рублей - за бронзового призера. За подготовку нескольких лауреатов выплаты суммируются. Это заслуженная оценка тех, кто помогает юным вологжанам раскрывать таланты и добиваться успеха, отметил глава региона.

Ежегодно конкурс проводят Минкультуры России и Академическое музыкальное училище при Московской консерватории имени П.И. Чайковского. Первое место в этом году занял студент Вологодского областного колледжа искусств, баянист Ростислав Курихин, он победил в номинации "Народные и национальные музыкальные инструменты". Лауреата подготовил заслуженный работник культуры области Вячеслав Наумов. Остальные 23 юноши и девушки стали обладателями вторых и третьих мест в различных номинациях.

Конкурс "Молодые дарования России" проводится почти 20 лет и считается юношеской олимпиадой в области искусств. В состав жюри входят выдающиеся деятели искусств. В этом году талантливая молодежь из разных регионов России соревновалась в 11 номинациях. Вологодскую область представляли 28 ребят, из них 24 стали призерами. В прошлом году государственную премию получили восемь педагогов за подготовку 12 лауреатов, в 2023 году - семь наставников за подготовку девяти призеров.