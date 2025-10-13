В Запорожской области состоялся межрегиональный турнир по киокусинкай карате

Участие впервые принимали спортсмены из Ростовской области и ДНР

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Межрегиональный открытый турнир по киокусинкай карате состоялся в Запорожской области при содействии Росгвардии. Участие впервые принимали спортсмены из Ростовской области и Донецкой Народной Республики, сообщили ТАСС в управлении Росгвардии по Запорожской области.

"В Запорожской области прошел открытый турнир по киокусинкай, организованный региональной федерацией этого вида единоборства. Участие в состязаниях, организованных при поддержке управления Росгвардии по Запорожской области, приняли более 100 спортсменов из региона, Ростовской области, Донецкой Народной Республики и Республики Крым", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что это уже третий турнир по счету, но в этот раз он "впервые прошел в межрегиональном статусе, поскольку спортсмены из Ростовской области, ДНР и большинство крымчан приехали впервые". В соревнованиях выступали каратисты в возрасте до 15 лет, в том числе кадеты профильных классов Росгвардии, занимающиеся под руководством наставника из числа сотрудников спецназа ведомства.

В командном зачете лидирующее место заняли каратисты из секций запорожской региональной федерации, завоевавшие наибольшее количество наград. На втором и третьем местах оказались команды из Батайска и Донецка. Победители и призеры получили кубки, медали и грамоты, а также специальные призы "За волю к победе", "За лучшую технику" и "Самый короткий бой" от регионального управления Росгвардии.