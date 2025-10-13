Губернатор Севастополя предупредил о тренировках флота

В городе все спокойно

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Флот в Севастополе проводит тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО), в городе все спокойно. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, мыса Херсонес, Качи флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в городе все спокойно.