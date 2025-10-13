В Грузии возбудили дело в связи с отключением крупнейшего телеканала "Имеди"

Сейчас телеканал работает в обычном режиме

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 13 октября. /ТАСС/. Служба госбезопасности (СГБ) Грузии возбудила уголовное дело по статье "саботаж" УК в связи с отключением крупнейшего в стране телеканала "Имеди". Об этом говорится в заявлении СГБ.

Ранее телеканал распространил заявление, в котором указывалось, что сегодня примерно к 18:00 по местному времени (17:00 мск) отключилось вещание ТВ. Это длилось около 45 минут. В течение всего времени вместо изображения был лишь черный фон.

"Служба госбезопасности на основании обращения телекомпании "Имеди" начала расследование по статье "саботаж". Вещание канала было прервано в 17:48 (16:48 мск), и примерно в течение 45 минут канал не мог выйти в эфир. Вместе с телекомпанией "Имеди" вещание отключилось еще у двух телеканалов, входящих в холдинг - "Маэстро" и GDS. Ведутся следственные мероприятия", - говорится в заявлении.

На данный момент телеканал работает в обычном режиме. Эфирная сетка транслируется без проблем.