Путин отметил вклад отцов в сохранение семейных устоев

Посвященную Всероссийскому Дню отца телеграмму президента России зачитал заслуженный артист РФ Денис Майданов на концерте

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС./ Президент России Владимир Путин в честь приближающегося Дня отца отметил вклад отцов в сохранение семейных устоев. Его поздравительная телеграмма была зачитана первым заместителем председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженным артистом РФ Денисом Майдановым на концерте, посвященном приближающемуся празднику, который в 2025 году состоится 19 октября.

"Очень важно, чтобы сегодня мужчины, молодые люди стремились соответствовать этому высокому званию, берегли семейные устои, были тружениками и мудрыми наставниками, надежной опорой и старшими товарищами, готовыми поделиться с детьми, близкими своими знаниями и жизненным опытом, поддержать их в трудную минуту, помочь в достижении намеченных целей", - говорится в телеграмме, зачитанной в концертном зале "Москва" на концерте "Всероссийский день Отца".

В своем поздравлении Путин подчеркнул, что глава семьи испокон веков пользуется в России непререкаемым авторитетом, и выразил удовлетворение тем, что День отца пользуется широкой общественной поддержкой.

Отдельные слова в поздравлении были адресованы участникам специальной военной операции. "Самые теплые поздравления участникам специальной военной операции, которые сегодня защищают Родину, свободу и независимость нашего Отечества. С честью продолжают ратные патриотические традиции своих семей, отцов, дедов и прадедов. Мы искренне гордимся вашей стойкостью, отвагой и мужеством", - говорится в телеграмме.

Всероссийский День отца был учрежден указом Путина в 2021 году и отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.