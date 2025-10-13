"Инсайдер": экс-чиновник администрации Порошенко убежал с Украины

По данным издания, Константин Елисеев совершил побег с Украины через пункт пропуска "Устилуг" на границе с Польшей, предъявив документы якобы о командировке

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Заместитель главы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Константин Елисеев покинул территорию страны, пишет украинское издание "Инсайдер".

По его данным, бывший чиновник совершил побег с Украины через пункт пропуска "Устилуг" на границе с Польшей, предъявив документы якобы о командировке.

В мае украинская партия "Европейская солидарность" сообщала, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины приходили с обысками к Елисееву.