"Инсайдер": экс-чиновник администрации Порошенко убежал с Украины
Редакция сайта ТАСС
17:35
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Заместитель главы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Константин Елисеев покинул территорию страны, пишет украинское издание "Инсайдер".
По его данным, бывший чиновник совершил побег с Украины через пункт пропуска "Устилуг" на границе с Польшей, предъявив документы якобы о командировке.
В мае украинская партия "Европейская солидарность" сообщала, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины приходили с обысками к Елисееву.