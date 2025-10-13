В Китае прошли "Дни РЖД"

В средней школе №66 города Циндао стартовал проект Российских железных дорог для иностранных граждан

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. "Дни РЖД" прошли в китайском городе Циндао в средней школе №66. Об этом сообщили ТАСС в Россотрудничестве.

"В средней школе №66 города Циндао (провинция Шаньдун) стартовал новый проект Российских железных дорог для иностранных граждан. Его цель - оказать информационную и методическую поддержку учащимся старших классов курируемых компанией школ с изучением русского языка, которые определяются с выбором профессии и хотят выбрать транспортную специальность", - отметили там.

Как подчеркнули в агентстве, проект реализуется совместно с Россотрудничеством в рамках концепции развития гуманитарного потенциала "ОАО РЖД" за рубежом. "Генеральный представитель компании Иван Фоменко и заместитель генерального представителя Сергей Трушенков рассказали школьникам о возможностях российского образования в транспортной сфере и мерах поддержки со стороны компании, - добавили в Россотрудничестве. - Так в 2026 году РЖД выделит 50 стипендий. Для выбравших эту специальность в компании формируется пул наставников, которые сопровождают каждого поступающего в транспортный вуз по квоте".

Ранее "Дни РЖД" при поддержке Русских домов за рубежом состоялись в Узбекистане, Киргизии, Казахстане и Армении.