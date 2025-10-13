Депутат Рады Гетманцев сообщил о резком росте цен на пауэрбанки

Цены на пауэрбанки, зарядные станции EcoFlow и другое оборудование подскочили на сотни процентов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Пауэрбанки на Украине резко поднялись в цене на фоне перебоев с электричеством. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Получаю обращение по поводу стремительного роста цен на пауэрбанки, зарядные станции EcoFlow и другое оборудование. <...> цены на них подскочили на сотни процентов. По некоторым товарам - на тысячи гривен", - написал он в своем Telegram-канале.

13 октября экстренные отключения электричества были введены в Днепропетровской области Украины по указанию национальной энергетической компании "Укрэнерго". Также графики отключения света внепланово введены в нескольких регионах на востоке и в центральной части Украины.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде областей Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах в столице, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях и на контролируемых украинскими властями территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В выходные отключения действовали только в Одесской и Черниговской областях.