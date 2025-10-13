Минобрнауки выделит 3 млрд рублей на ремонт общежитий вузов в Курской области

Работы начнутся в 2026 году

КУРСК, 13 октября. /ТАСС/. В Курской области отремонтируют до 2030 года десять общежитий вузов, на эти цели Минобрнауки России направит порядка 3 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"До 2030 года Минобрнауки планирует выделить порядка 3 млрд руб. Эти средства пойдут на ремонт двух общежитий медуниверситета (КГМУ), двух - Курского аграрного университета (КГАУ), четырех - Курского госуниверситета (КГУ), двух - Юго-западного госуниверситета (ЮЗГУ). К тому же, ведомство согласилось поддержать нас в ремонте корпуса КГУ на Карла Маркса: совсем недавно с фасада "свечки" сняты надпись и орден, идут подготовительные работы к дальнейшему преображению", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что ранее с инициативой ремонта общежитий обращался к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, который поддержал предложение. Сегодня в режиме ВКС прошло совещание с участием замглавы Минобрнауки России Айрата Гатиятова, ректоров курских вузов и представителей Минздрава и Минсельхоза России. Работы по ремонту общежитий начнутся уже в следующем году. "Обсудили строительство бассейна КГУ: работы идут, но есть отставания от графика. Сам в ближайшее время выеду на объект - знаю, что жители его очень ждут", - отметил Хинштейн.