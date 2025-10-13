В Махачкале к 2030 году планируют решить проблему обеспечения детей-сирот жильем

В городе на очереди состоят 822 человек

МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Власти Махачкалы к 2030 году планируют полностью решить проблему обеспечения детей-сирот новыми квартирами. Об этом ТАСС сообщил мэр Махачкалы Джамбулат Салавов.

"В этом году 68 для детей-сирот в общей сложности получат новые квартиры, а на следующий запланировали как минимум 120, средства заложили, дома уже строятся. До апреля 2026 года хотим основную часть работ в этих квартирах завершить. Уверен, что к 2030 году мы всех очередников обеспечим жильем. Должно быть стыдно, что дети-сироты у нас годами ждут законом положенные квартиры",- добавил Салавов.

По его словам, в Махачкале на очереди состоят 822 детей. "В том числе 240 имеют судебные решения на получения жилья. Нам нужно эту проблему решить раз и навсегда", - уточнил глава города.