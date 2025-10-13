В Дагестане на соцполитику, здравоохранение и образование выделят 117 млрд рублей

Значительную сумму направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие транспортной сети, включая строительство и ремонт дорог

МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2026 году на социальную политику, здравоохранение и образование региона планируют направить почти 120 млрд рублей. Об этом на заседании регионального правительства заявил первый вице-премьер республики Руслан Алиев.

"Общий объем расходов на социальную политику, здравоохранение и образование в 2026 году составит около 117 млрд рублей. Это - более 56% всех расходов республиканского бюджета. Это не просто цифры. За ними - индексация социальных выплат и пособий, повышение зарплаты учителям, врачам, работникам культуры, обеспечение доступности медицины и образования", - сказал Алиев.

По его словам, значительные средства заложены на модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие транспортной сети, включая строительство и ремонт дорог.

"Средства также заложены на реализацию проектов в рамках комплексного развития сельских территорий и малых городов. На будущий период важно обеспечить целевой характер предстоящих расходов. Окончательная редакция проекта бюджета должна быть выстроена с учетом реальных возможностей и текущей макроэкономической ситуации, ориентируясь на решение действительно важных и приоритетных задач", - добавил Алиев.