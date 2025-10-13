ГД обсудит бесплатную юрпомощь беженцам и упрощение оформления гражданства детей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании заслушает профильных министров в рамках правительственного часа, посвященного автоматизации и повышению производительности труда. В повестку заседания также включены законопроекты о бесплатной юридической помощи беженцам и вынужденным переселенцам, упрощении оформления гражданства ребенка.

В начале пленарного заседания депутаты в рамках правчаса, посвященного вопросам автоматизации и повышения производительности труда как факторам социального и экономического развития, заслушают выступления первого заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Мантурова, министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, министра экономического развития РФ Максима Решетникова, председателей комитетов Госдумы по контролю и по промышленности и торговле, аудитора Счетной палаты РФ Михаила Щапова и представителей фракций.

Кроме того, депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи лицам, признанным беженцами и вынужденными переселенцами. Изменения предусмотрены в закон "О бесплатной юридической помощи в РФ". Речь идет о случаях, когда эти люди обращаются за юрпомощью в вопросах признания их беженцами или переселенцами, а также в связи с приемом в гражданство РФ. Среди авторов инициативы - вице-спикеры Госдумы Петр Толстой, Анна Кузнецова и Виктория Абрамченко.

Предполагается, что адвокаты и юридические бюро, участвующие в государственной системе бесплатной юридической помощи, будут консультировать и составлять документы для таких граждан, в том числе по вопросам предоставления мер социальной поддержки. Корреспондирующие изменения предусмотрены в закон "О беженцах".

Госдума также рассмотрит во втором чтении законопроект о возможности дистанционно подать заявление для оформления российского гражданства ребенка по рождению. Документ на рассмотрение палаты парламента в ноябре 2024 года внесли члены думского комитета по делам СНГ во главе с его председателем Леонидом Калашниковым, в первом чтении законопроект был принят в феврале 2025 года. В законе "О гражданстве Российской Федерации" предложено ввести норму о возможности законного представителя ребенка подать в территориальный орган МВД России заявление в электронной форме. Также предлагается наделить МВД России полномочиями по утверждению порядка подачи заявления об оформлении гражданства РФ, приобретенного по рождению, в электронной форме.

Сейчас для подтверждения российского гражданства по рождению родитель ребенка, опекун, попечитель или руководитель организации для детей-сирот вправе подать в территориальный орган МВД России непосредственно либо через уполномоченное унитарное предприятие заявление об оформлении гражданства РФ, приобретенного по рождению. По результатам рассмотрения такого заявления выносится решение об оформлении гражданства.