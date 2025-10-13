Православные христиане встречают праздник Покрова Пресвятой Богородицы

На Руси это церковное событие начали широко отмечать в середине XII века при святом благоверном князе Андрее Боголюбском

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Православные христиане во вторник отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который принадлежит к числу великих праздников Русской православной церкви и с особой торжественностью празднуется в среде верующих.

По преданию, явление Божией Матери святому Андрею юродивому произошло во Влахернском храме Константинополя во время осады города. Святому было видение, что Богородица в воздухе молится за род человеческий и простирает свой покров над пришедшими на богослужение людьми.

На Руси это церковное событие начали широко отмечать в середине XII века при святом благоверном князе Андрее Боголюбском (1110-1174), который правил во Владимире и почитал святого Андрея как своего небесного покровителя. По распоряжению князя был возведен знаменитый храм Покрова на Нерли. Также по его инициативе 1 октября (по старому стилю) был учрежден праздник в честь Покрова Богородицы, в память о заступничестве Девы Марии, которое она оказала русским войскам в их походе против волжских булгар.

"Из истории праздника Покрова мы знаем, что Матерь Божия с ангелами, архангелами, святыми молилась вместе с народом. И мы верим, что она также молится со всеми нами, православными христианами, во время любого церковного богослужения в храме. Вместе с нами Она предстоит перед Богом и молится за нас. Поэтому мы должны с благоговением относиться к Божиему храму, стараться приходить в него как можно чаще, приносить Богу покаяние в своих грехах. И тогда сила молитв всей Церкви, помощь Господа и Матери Божией, будет явлена на наше обращение", - сказал в своей проповеди по случаю праздника митрополит Воскресенский Григорий (Петров), слова которого приводит пресс-служба Новоспасского монастыря.

"Да хранит всех Пресвятая Богородица на наших жизненных путях", - заключил владыка Григорий.