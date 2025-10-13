В Госдуме хотят разрешить россиянам менять поликлинику раз в три месяца

Система должна учитывать смену места жительства, дефицит специалистов и другие важные факторы, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым разработала законопроект, предусматривающий сокращение срока смены поликлиники с одного года до трех месяцев. Документ, который будет внесен в Госдуму 14 октября, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", согласно которым гражданин сможет выбирать медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в три месяца - вместо действующего ограничения один раз в год.

"По итогам многочисленных встреч и регулярных просьб о внедрении более гибкой системы прикрепления к медучреждениям мы с коллегами разработали инициативу, предлагающую вместо одного раза в 12 месяцев дать возможность пациентам менять поликлинику каждые 3 месяца. Смена места жительства, дефицит необходимых специалистов или увеличенная нагрузка на медиков в конкретной клинике и многие другие важные для людей факторы должны учитываться системой. Да и врачам станет значительно легче, если нагрузка будет не растягиваться на весь год, а перераспределяться каждые несколько месяцев", - сказал ТАСС Нилов.

Как отметил в беседе с ТАСС один из авторов инициативы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев, сокращение срока для выбора медицинской организации позволит гражданам оперативнее реагировать на изменения ситуации в системе здравоохранения, в том числе при переезде, смене места работы или временном проживании. "Это повысит удовлетворенность граждан качеством медицинской помощи", - подчеркнул парламентарий.