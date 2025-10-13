Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в РФ снизилась на 7,6% за прошлую неделю

Количество заболевших снизилось во всех возрастных группах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на прошлой неделе на 7,8%, при этом показатель заболеваемости ОРВИ в тот же период снизился по населению на 7,6%. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На 41-й неделе 2025 года зафиксировано снижение показателя заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 7,6%. Количество заболевших снизилось во всех возрастных группах, наиболее выражено снижение в возрастной группе 15 лет и старше - на 10,2%, а также в группе 7-14 лет - на 8,8%", - говорится в сообщении.

Кроме того, на прошлой неделе снизилась заболеваемость COVID-19: всего зарегистрировано 9,5 тыс. случаев, что на 7,8% меньше, чем на прошлой неделе.

Там отметили, что в рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 36,8 млн граждан, что составляет 24,9% численности населения страны.