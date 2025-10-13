В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за оборот вейпов
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев и замруководителя фракции Елена Драпеко направили обращение на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева с предложением ввести уголовную ответственность за изготовление, хранение, распространение и использование вейпов. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.
"Предлагается рассмотреть возможность внесения поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации, которые бы устанавливали четкие меры ответственности за изготовление, хранение, распространение и употребление вейпов и жидкостей к ним по аналогии с составами преступлений в сфере оборота наркотических средств", - говорится в документе.
Также депутаты просят направить в Госдуму предложения МВД по формированию системы ответственности за незаконное обращение вейпов. По мнению депутатов, это позволит закрыть серую зону и предотвратить злоупотребления.
"Сегодня мы видим, как вейпы превращаются из модного аксессуара в инструмент распространения опасных веществ. Необходимо выработать четкую систему ответственности, которая бы обеспечивала защиту здоровья граждан, прежде всего детей и молодежи", - сказал ТАСС Гусев.
В свою очередь Драпеко отметила, что вопрос не только в борьбе с зависимостью, но и в культурном выборе общества. "Мы должны поставить точку в этой теме и защитить будущее поколение от разрушительных привычек", - сказала она ТАСС.