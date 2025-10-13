В Госдуме разработали законопроект об использовании питбайков

Документ может быть внесен в палату парламента до конца 2025 года, заявил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Законопроект о регулировании использования питбайков, которым в том числе предлагается запретить продажу несовершеннолетним бензина, разработали в Госдуме. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

По словам депутата, документ может быть внесен в палату парламента до конца 2025 года.

"Мы разработали собственный законопроект, который сейчас направили также в правительство. <…> Он касается приравнивания [питбайков], во-первых, к транспортным средствам, [во-вторых], он касается запрета пользования дорогами общего пользования", - сказал Метелев.

Кроме того, законопроектом предлагается наделить Министерство спорта РФ правом определять, где может использоваться данный вид техники.

"[Законопроект также] касается запрета продажи бензина и дизельного топлива несовершеннолетним, в том числе [он касается и] маркировки питбайков. Сейчас можно купить [питбайк] на любом маркетплейсе. Заходите на маркетплейс, вбиваете [в поисковой строке] "питбайки", завтра приезжает к вам домой, пожалуйста. И это проблема", - отметил парламентарий.