Депутат Бурматов призвал вывести из тени нелегальных заводчиков собак

Парламентарий отметил, что "черные разведенцы" не платят налоги и продают животных с серьезными заболеваниями

Редакция сайта ТАСС

© Александра Горошилова/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сфера коммерческого разведения животных нуждается в регулировании. Нелегальные заводчики разводят собак в своих квартирах и не платят налоги, сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Надо заниматься регулированием разведения животных. <…> Те, кто занимается коммерческой деятельностью в этой сфере, они зарабатывают деньги, при этом сегодня зачастую не платят налоги. Я сейчас про черных разведенцев, вот этих плодильщиков, которые 70 собак в квартире на продажу [содержат] и продают там животных инвалидов, больных, с серьезными зачастую заболеваниями. Вот надо заниматься этими людьми", - сказал парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко внес на рассмотрение законопроект, вводящий такое ограничение. Согласно документу, на каждые 18 кв. м допускается проживание не более одной взрослой собаки и кошки. Временное превышение норм будет возможно при рождении потомства до достижения детенышами возраста 6 месяцев. Эти ограничения предлагается не распространять на собак-проводников.