Сеченовский университет представил в КНР цифровую систему в области стоматологии

Презентация состоялась на международном медицинском форуме

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Сеченовский университет представил в Китае инновационную цифровую систему "Электронный ассистент стоматолога". Об этом сообщила его пресс-служба.

Как уточняется, презентация состоялась на международном медицинском форуме, который прошел в городе Харбин (административный центр провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай). Указанная система разработана специалистами Института стоматологии им. Е. В. Боровского Сеченовского университета совместно с их коллегами из других научно-исследовательских организаций. Она предназначена для врачей, позволяет облегчить им работу при диагностике и лечении заболеваний полости рта.

"Существует множество клинических проявлений с наличием дополнительных факторов, усложняющих постановку диагноза, - объяснила профессор кафедры терапевтической стоматологии Сеченовского университета Эдита Маргарян. - Своевременное выявление патологических процессов в области слизистой оболочки рта имеет особое значение, поскольку они нередко являются первыми признаками системных заболеваний, например, желудочно-кишечного тракта, дерматозов и предраковых процессов".

Программа интегрируется в медицинскую информационную систему клиники и на основе данных пациента автоматически определяет возможные варианты предварительного диагноза, предлагает перечень дополнительных исследований, а также рекомендации по лечению и профилактике заболевания. Она будет использоваться для анализа фотоматериалов, интерпретации генома человека и прогнозирования риска возникновения гальванических токов при планировании стоматологического лечения, связанных с наличием в полости рта металлических конструкций из разнородных металлов.

В ходе взаимодействия с китайскими коллегами Институт им. Е. В. Боровского также предложил другую разработку с использованием технологий искусственного интеллекта - "Электронный клинический фармаколог". Она проверяет наличие противопоказаний и межлекарственные взаимодействия, помогает врачам правильно подбирать препараты, дозы и режим приема лекарств, учитывая индивидуальный профиль пациента. Как отмечается, эти две системы могут дополнять друг друга.

Российский опыт заинтересовал китайских специалистов. Начальник управления международного сотрудничества Государственной ключевой лаборатории при Министерстве науки и технологий КНР, академик Ян Баофэн подчеркнул важность участия представителей Сеченовского университета в работе Российско-китайской ассоциации медицинских университетов и в продвижении сотрудничества между учеными двух стран.