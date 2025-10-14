В ГД считают излишним введение границ цен на обучение в вузах
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Государство должно регулировать ценовую политику в вузах, однако установление порога цен на обучение - излишне жесткий инструмент регулирования. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.
"Я считаю, что нужно государству регулировать ценовую политику, которую реализуют вузы страны. Устанавливать нижнее и верхнее пороговое значение [стоимости обучения], мне кажется, излишне жесткий инструмент регулирования", - сказала Харченко.
Она добавила, что необходимо реализовать гибкий механизм государственного регулирования ценовой политики.