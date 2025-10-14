ЕР выстроит цифровую коммуникацию с зарубежными гражданами при думской кампании

На 1 июля 2025 года за пределами страны зарегистрировано почти 1,8 млн российских избирателей, об этом сообщил член генерального совета партии, сенатор Сергей Перминов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. "Единая Россия" в ходе кампании по выборам в Госдуму 2026 года намерена активно работать с российскими избирателями, проживающими за рубежом, используя цифровые технологии и современные каналы коммуникации. Об этом ТАСС сообщил член генерального совета партии, сенатор Сергей Перминов.

Политик отметил, что партия в ходе думской кампании рассчитывает на активную гражданскую позицию избирателей, в том числе проживающих за рубежом. По данным ЦИК РФ, на 1 июля 2025 года за пределами страны зарегистрировано почти 1,8 млн российских избирателей. Основная задача партии - обеспечить их максимальное вовлечение во все аспекты кампании.

"Адресация наших сигналов ориентирована на различные аудитории, в том числе находящиеся за пределами России. Технологии, используемые партией, позволяют дотянуться до наших избирателей вне зависимости от места их постоянного проживания. Цифровой мир - это одновременно вызов и возможность", - подчеркнул Перминов.

Отвечая на вопрос о возможной активности иноагентов и экстремистских структур за рубежом, которые могут вести антипартийную агитацию в ходе кампании, сенатор отметил, что влияние таких групп значительно преувеличено.

"Группа лиц, ведущих подрывную, как им кажется, успешную деятельность, явно переоценивает свою значимость и возможность влияния на избирателей как внутри страны, так и за рубежом. Активность этой группы фиксируем, но без излишней экзальтации", - пояснил он.

Говоря о стратегии работы с зарубежными избирателями, Перминов отметил, что основное внимание будет уделено продвижению ключевых целей и ценностей "Единой России" - созданию сильной, процветающей державы, а также защите прав и традиций русскоязычных граждан по всему миру. "Это совершенно точно откликается у огромного числа наших сограждан, проживающих в самых разных странах", - заключил политик.

Работа с российскими диаспорами

По словам главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина, все партии, участвующие в выборах в Госдуму, неизбежно будут работать с российскими диаспорами. По его словам, эта работа имеет понятный алгоритм.

"Единая Россия" будет взаимодействовать с профессиональными и корпоративными сообществами, чтобы максимально вовлечь их в кампанию - как на этапе подготовки программы, так и в приглашении к участию в голосовании", - отметил эксперт в беседе с ТАСС.

Костин подчеркнул, что структура зарубежного электората несколько отличается от внутреннего: доля сторонников либеральных партий выше. Тем не менее, если рассматривать группы стран в целом, общая картина голосования повторяет внутрироссийскую - "Единая Россия" сохраняет лидерство. "В некоторых странах немного сильнее позиции партии "Новые люди", которые, по моим оценкам, за рубежом могут даже обойти "Справедливую Россию - За правду", - добавил он.

Для донесения своих месседжей партии активно будут использовать социальные сети и мессенджеры, которые сегодня являются главным инструментом работы с диаспорой. Также, по мнению эксперта, значительную роль играют русскоязычные СМИ и лидеры мнений, пользующиеся доверием сообществ. Государственные российские телеканалы, находящиеся под санкциями, как инструмент этой работы использоваться не могут.

Что касается попыток влияния со стороны недружественных России организаций за рубежом, Костин отметил, что им доступны в основном стратегии снижения явки и ведения антипартийной кампании. "Эффективность этих действий весьма сомнительна как в России, так и за рубежом", - подчеркнул он.

Касательно западных стран, по мнению эксперта, значительная часть проживающих там избирателей уже определилась со своим выбором. "Среди них есть как непримиримые оппозиционеры, которые, скорее всего, проголосуют в духе призывов антироссийских центров, так и россияне, уже не вовлеченные в повестку страны. Но хочу отметить, что в период введения санкций против РФ на Западе было немало избирателей в 2016 и 2021 годах, голосовавших за "Единую Россию", - подчеркнул Костин.