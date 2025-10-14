В SuperJob рассказали, какой месяц будет самым выгодным для отпуска

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Июль, апрель и октябрь в 2026 году будут самыми выгодными месяцами для отпуска, а самым невыгодным - январь и май. Об этом ТАСС сообщил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

"Самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль. Немного хуже будет апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Самым невыгодным месяцем традиционно будет январь. Чуть лучше - май и февраль. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить заработную плату за отработанное время", - сказал он.

При этом остальные месяцы года будут средними по выгодности - в них можно уходить в отпуск без особой потери в деньгах.

Южалин пояснил, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце работникам, которые получают оклад. Он напомнил, что отпуск всегда оплачивается по одним и тем же правилам - исходя из средней заработной платы работника.

Для определения "выгодности" использования отпуска в том или ином месяце, нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце со средней дневной заработной платой. В том месяце, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы или среднедневной заработок выше, выгодно использовать отпуск.