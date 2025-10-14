Продажи на прямые авиарейсы из Хабаровска в Пекин приостановили

Это связано с согласованиями с китайской стороной

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 14 октября. /ТАСС/. Приостановка продаж авиабилетов на прямые рейсы между Хабаровском и Пекином связана с согласованиями с китайской стороной, их возобновят после прохождения всех необходимых процедур. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Хабаровский аэропорт".

Направление на Пекин является очень популярным среди жителей Хабаровского края. В настоящее время нет возможности купить авиабилеты по этому маршруту после 20 октября. В летнем расписании 2025 года прямые перелеты в Пекин осуществлялись три раза в неделю, в прошлом зимнем расписании 2024-2025 годов - два раза в неделю.

"В связи с большим количеством обращений в адрес аэропорта Хабаровск о выполнении прямых рейсов в Пекин сообщаем, что в настоящее время запрошенные авиакомпанией "Аврора" слоты находятся на согласовании у китайской стороны. После получения всех необходимых подтверждений рейсы будут внесены в расписание международного аэропорта Хабаровск и будут открыты продажи авиабилетов по этому направлению", - проинформировали в пресс-службе.

Там отметили, что сейчас доступны к покупке билеты по направлению Хабаровск - Харбин.

"Международный аэропорт Хабаровск подтверждает наличие заявки от авиакомпании на выполнение полетов по направлению Хабаровск - Пекин и готовность обслуживания рейсов по этому маршруту в осенне-зимней навигации 2025-2026 годов", - сказали в пресс-службе.