В ГД внесут законопроект об удвоении социальных пенсий

Повышение социальной пенсии укрепит правовую и финансовую основу для дальнейшего увеличения специальных выплат ветеранам и участникам СВО, заявил глава партии СРЗП Сергей Миронов

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов © Сергей Фадеичев/ ТАСC

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем партии "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о двукратном увеличении социальных пенсий. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", предусмотрев увеличение в два раза социальных пенсий нетрудоспособных граждан.

Так, для мужчин 70 лет и женщин 65 лет, инвалидов II группы, детей, потерявших одного из родителей предлагается увеличить размер пенсии с 5 034 рублей до 10 068 рублей, для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов - с 12 082 до 24 164 рублей, для инвалидов I группы, инвалидов с детства II группы, а также детей, потерявших обоих родителей - с 10 068 до 20 137 рублей, для инвалидов III группы - с 4 279 до 8 558 рублей.

По мнению Миронова, предложенная инициатива направлена в том числе на поддержку участников специальной военной операции. "Повышение социальной пенсии укрепит правовую и финансовую основу для дальнейшего увеличения специальных выплат ветеранам и участникам СВО", - сказал депутат ТАСС.