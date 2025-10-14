"Финэкспертиза" выяснила, в каких регионах быстрее всего находят работу

Около половины россиян устраиваются на новое место в течение первых трех месяцев после увольнения

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Соискатели в таких регионах как Саратовская, Астраханская, Ульяновская и Тюменская области, ЯНАО и ХМАО, на Сахалине и на Чукотке, а также в Крыму и Калмыкии быстрее всего находят работу, подсчитали в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети "Финэкспертиза", основываясь на данных Росстата за первое полугодие 2025 года. В среднем это занимает у них от полутора до четырех месяцев.

При этом в среднем в России на поиск работы уходит у россиян около пяти месяцев и восьми дней, отмечают эксперты. В Саратовской области работу находят в среднем за 1 месяц и 12 дней, это рекордно короткий показатель среди регионов. Рекордно длинный срок поиска - в Амурской области, там на поиск работы уходит 10 месяцев и 9 дней.

"Дольше всего процесс трудоустройства занимает в Амурской области, Забайкальском крае, Магаданской области, Воронежской области, Дагестане, Вологодской области, Севастополе, Архангельской области, Тыве и Мордовии - в среднем от 7 до 10 месяцев", - сообщили ТАСС в "Финэкспертизе".

Тенденция к сокращению времени поиска работы прослеживается с 2022 года (еще в 2020-2021 годах в среднем по стране соискатели тратили 6,5-7 месяцев на поиск). Эксперты отмечают, что тенденция связана с дефицитом рабочей силы и конкуренцией работодателей за персонал. "В первом полугодии 2025 года процесс трудоустройства оставался относительно быстрым - 5 месяцев и 8 дней, что на 8,6%, или полмесяца меньше, чем годом ранее. Это рекордно низкий показатель соответствующего периода как минимум за пять лет", - говорят в консалтинговой сети.

При этом около половины россиян находят работу в течение первых трех месяцев после увольнения. Каждый шестой безработный находит работу менее чем за месяц, почти каждый третий - за три.

"Молодые специалисты в возрасте 15-24 лет находят работу в среднем за 4 месяца, кандидаты 25-34 лет - за 5 месяцев, 35-49 лет - за 5,5 месяцев, а для соискателей старше 50 лет показатель достигает более 6 месяцев. Однако относительно небольшая прослойка трудящихся старше 70 лет находит работу в среднем за 4,7 месяца, то есть быстрее, чем молодые соискатели на пике карьеры. Этому могут способствовать, с одной стороны, наличие вакансий с неполной занятостью либо невысокими требованиями, а с другой - государственные программы поддержки пожилых и меньшая конкуренция за такие позиции", - комментирует президент "Финэкспертизы" Елена Трубникова.