На Урале ожидаются мокрый снег и ветер до 14 м/с

В Тюменской области прогнозируют до минус 16 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют мокрый снег и порывы ветра до 14 м/с в регионах Уральского федерального округа днем во вторник. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 14 октября] облачно с прояснениями, небольшие осадки - дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, порывы до 14 м/с. Температура ночью от 0 до минус 5 градусов, в горах и низинах до минус 10 градусов, днем от плюс 2 до плюс 7 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В Челябинской области днем будет облачно с прояснениями, местами мокрый снег, утром туман, ветер до 14 м/с, температура воздуха днем достигнет плюс 9 градусов, а в ночь на среду может похолодать до минус 5 градусов. В Курганской области - переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер до 9 м/с, днем до плюс 7 градусов, ночью температура воздуха опустится до минус 7 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области во вторник ожидается переменная облачность, мокрый снег, порывы ветра достигнут 13 м/с. Днем потеплеет до плюс 6 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 11 градусов, при прояснении до минус 16 градусов.

В Югре - малооблачно, мокрый снег, утром туман, изморозь, ветер до 10 м/с, днем - до плюс 4 градусов, ночью похолодает до минус 11 градусов, местами до минус 18 градусов. На Ямале в этот день ожидается переменная облачность, в отдельных районах утром туман, на дорогах гололедица, мокрый снег, снег, ветер до 10 м/с. Днем в регионе потеплеет до 0 градусов, ночью похолодает до минус 14 градусов, при прояснении - до минус 19 градусов.