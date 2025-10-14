Число просмотров фейков на основе поддельных документов составило около 27 млн

Чаще всего поддельные документы создают на тему политики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Общее количество просмотров фейков на основе поддельных документов с января по сентябрь составило около 27,1 млн. Среди ярких примеров таких фейков - фейковые указы об удержании средств из зарплат работников "на нужды СВО", поддельные приказы об утверждении положений по забору крови и плазмы у младенцев ради разработки лекарств против старения и другие, сообщили ТАСС в пресс-службе АНО "Диалог Регионы".

По данным аналитиков организации, общее количество просмотров фейков на основе поддельных документов с января по сентябрь составило около 27,1 млн.

"Опасность такой дезинформации усугубляется тем, что пользователи склонны доверять ей по нескольким причинам. Во-первых, поддельные официальные документы стали выглядеть значительно более правдоподобно по сравнению с аналогичными фейками прошлых лет, в которых авторы допускали немало ошибок. Во-вторых, многие пользователи не обладают необходимыми знаниями в оформлении официальной документации, а значит, зачастую не могут отличить фейковое постановление от реального", - пояснили в АНО "Диалог Регионы".

Чаще всего поддельные документы создаются на тему политики (48 уникальных фейков), социально-бюджетных мер в контексте СВО (30 уникальных фейков) и здравоохранения (26 уникальных фейков).

Тематика

К "политическим" фейкам аналитики АНО "Диалог Регионы" относят сфабрикованные документы и материалы, направленные на дестабилизацию политической обстановки, а также дискредитацию Вооруженных сил РФ и органов власти. В частности, злоумышленники распространяли фейковые указы президента, поддельные приказы о срочной мобилизации, командировках региональных специалистов в зону СВО, усилении мер безопасности. Например, в Свердловской области распространялся поддельный указ врио губернатора, направленный на усиление мер безопасности в День России якобы из-за угрозы террористических актов.

Социально-бюджетные меры в контексте СВО - вторая по популярности категория фейков, отмечают эксперты. С помощью поддельных документов вбрасывалась дезинформация об урезании бюджетов госучреждений, сокращении финансирования в сферах образования, здравоохранения и социальной поддержки, а также удержании средств из зарплат работников "на нужды СВО". В эту категорию входят также фейковые нормативно-правовые акты, направленные якобы на "милитаризацию" российского общества путем образовательных инициатив, создание "фондов поддержки участников СВО" и связанных с этим мер "перераспределения финансов и ресурсов". Один из примеров - поддельные документы, в которых утверждалось, что работники школ Челябинской области, Краснодарского края, Республики Северная Осетия - Алания, Дагестана и других регионов якобы обязаны отдавать 5% от зарплат на нужды специальной военной операции.

К фейкам, затрагивающим сферу здравоохранения, относятся поддельные санитарные постановления и письма от имени региональных руководителей Роспотребнадзора либо главных санитарных врачей (например, о профилактике вирусных инфекций), которые содержат неверные рекомендации или создают панические настроения. Кроме того, встречались и поддельные приказы о якобы утверждении положений по забору крови и плазмы у младенцев ради разработки лекарств против старения. Еще один пример - фейковые постановления департаментов здравоохранения ряда регионов (Пермский край, Орловская область, Свердловская область, Республика Калмыкия, Камчатский край) о запрете въезда гражданам из ДНР на территорию субъекта якобы из-за угрозы распространения холеры, добавили в АНО "Диалог Регионы".