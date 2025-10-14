Во Владивостоке полигон ТБО возобновил прием мусора после ликвидации пожара

На полигон завезли и отсыпали более 30,5 тыс. тонн грунта

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. Прием твердых бытовых отходов в полном объеме возобновлен на полигоне во Владивостоке, где 6 октября возник пожар. Об этом сообщается на сайте Приморского экологического оператора (ПЭО).

"14 октября открытое горение на полигоне Холмистая, 1 отсутствует. КГУП "ПЭО" активно проводит работы для ликвидации задымления. Прием ТКО (твердых коммунальных отходов - прим. ТАСС) осуществляется в полном объеме, в круглосуточном режиме, со всех видов спецтранспорта. Прием крупногабаритных отходов, строительных отходов и отходов, не отнесенных к ТКО, осуществляется в полном объеме, с 8:00 до 20:00 со всех видов спецтранспорта", - говорится в сообщении.

На полигон завезено и отсыпано более 30,5 тыс. тонн грунта. В ликвидации задействованы 35 самосвалов, 4 бульдозера, 1 экскаватор, 3 комбинированные дорожные машины. Два пожарных расчета МЧС работают в рамках несения дежурства. Отсыпка грунтом ведется в течение всего светового дня.

Первое сообщение о возгорании на территории полигона ТБО поступило рано утром 6 октября. Вечером того же дня площадь источника задымления составила примерно 3 500 кв. м.