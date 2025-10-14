"Солар": мошенники используют против россиян схему с "видеочатом ЦБ"

С потенциальной жертвой делятся ссылкой на веб-ресурс, якобы связанный с Банком России, где можно будет продолжить диалог в "защищенном режиме"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. В сети появились мошеннические сайты с функционалом видеоконференций - они являются частью схемы, в которой мошенники убеждают россиян войти в "видеочат со специалистом Банка России", сообщили ТАСС в группе компаний "Солар".

Этот тип сайтов - новый, уточнили в "Соларе". Схема с ними начинается со звонка, сообщения в мессенджере или письма на электронную почту от "работника ЦБ". С потенциальной жертвой делятся ссылкой на веб-ресурс, якобы связанный с Банком России, где можно будет продолжить диалог в "защищенном режиме".

Сайты, как проверили исследователи, имитируют наименование, логотип ЦБ, на них действительно можно общаться - через видеочат, в переписке или голосом. Заманенную туда жертву приглашают в виртуальную комнату с пятизначным кодом доступа. ЦБ не предлагает решить проблемы, используя такие виды коммуникаций - у него есть своя интернет-приемная, напомнили специалисты.

Сама информация выманивается у жертвы не на этапе ввода кода для входа в комнату, но в общении в ней. В "Соларе" сочли, что мошенникам нужны коды для учетных записей в банках, для личного кабинета в налоговой и так далее. Сайтов, где реализуется эта схема, пока нашли 15, все они отправлены на блокировку.