SpaceX вывела на орбиту спутники Project Kuiper компании Amazon

Согласно информации на сайте компании, технологический гигант намерен начать предоставлять услуги связи уже в конце 2025 года

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в понедельник успешно вывела на орбиту группу спутников широкополосной связи Project Kuiper компании Amazon в рамках миссии KF-03.

Запуск ракеты Falcon-9 со спутниками на борту был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). "Подтвержден успешный вывод всех спутников KF-03", - сообщила SpaceX в социальной сети X.

Amazon планирует вывести на низкую околоземную орбиту порядка 3,2 тыс. спутников Project Kuiper. Согласно информации на сайте компании, технологический гигант намерен начать предоставлять услуги связи уже в конце 2025 года.

В июле Project Kuiper упоминался в числе возможных партнеров, которых администрация президента США Дональда Трампа может привлечь к реализации программы противоракетной обороны "Золотой купол".