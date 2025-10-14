Больше четверти опрошенных россиян не считают соседей друзьями

Согласно исследованию ЮMoney, 16% граждан дружат семьями и ходят друг к другу в гости - в основном это те, кто живет в старых домах

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Более 40% опрошенных россиян не поддерживают дружеских отношений с соседями, сказано в исследовании финтех-компании ЮMoney, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Почти половина россиян (44%) не считает соседей друзьями, причем эта тенденция наиболее выражена среди жителей новостроек, где общение носит более поверхностный и прагматичный характер", - сказано в сообщении.

По данным аналитиков, 16% дружат семьями и ходят друг к другу в гости - в основном это те, кто живет в старых домах. Еще 14% близко общаются с соседями, но не считают их друзьями, столько же держат дистанцию, а 13% поддерживают с соседями теплые приятельские отношения.

Тем не менее базовый уровень доверия сохраняется. Так, 26% опрошенных здороваются с соседями, но не делятся чем-то личным. По 21% обмениваются с соседями новостями и могут что-то у них одолжить, а 19% готовы даже оставить им ключи от квартиры, если нужно покормить питомца или полить растения. Лишь 13% респондентов совсем не доверяют своим соседям.

По данным опроса, сблизиться с соседями помогает простая вежливость и улыбка при встрече (29%), общие интересы, например прогулка с детьми и животными (20%), а также соблюдение правил проживания (18%). Меньше всего участников опроса считают, что для сближения нужно совместно решать проблемы (8%) и участвовать в общих чатах и группах в соцсетях (5%). Хотя 39% россиян полностью устраивают их текущие отношения с соседями, почти каждый пятый (18%) хотел бы улучшений и мечтает о дружном дворе.

Об опросе

Опрос проводился в октябре 2025 года среди более чем 3 тыс. пользователей ЮMoney в возрасте от 18 до 45 лет, из которых 70% - мужчины, 30% - женщины. При этом большинство опрошенных проживает в ЦФО (31%), СЗФО (19%) и СФО (12%).