В ЛНР в 2026 году регионы-шефы восстановят около 300 многоквартирных домов

По региональной адресной программе капитального ремонта запланированы работы в более чем 90 домах

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Регионы-шефы восстановят в 2026 году около 300 многоквартирных жилых домов, еще более 90 домов будут восстановлены по региональной адресной программе капремонта в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве строительства и жилищного хозяйства.

"На 2026 год в перечни объектов для восстановления силами регионов-шефов вошли почти 300 многоквартирных домов. По региональной адресной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории ЛНР запланированы работы капитального характера в более чем 90 домах. Работы по текущему ремонту будут выполняться НКО "Единый региональный фонд по управлению многоквартирными домами на территории ЛНР" в соответствии с планом текущего ремонта", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном врио министра Станиславом Дупленко.

Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы различной степени сложности (как текущий ремонт, так и работы капитального характера) в 2025 году выполнены в более 500 многоквартирных домах силами регионов-шефов, ППК "Единый заказчик", а также в рамках региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории ЛНР. Также работы по текущему ремонту ежедневно ведет НКО "Единый региональный фонд по управлению многоквартирными домами на территории ЛНР", в том числе текущий ремонт кровель, входных групп, восстановление остекления в местах общего пользования, замена внутридомовых инженерных коммуникаций.

На территории Луганской Народной Республики за 28 муниципальными образованиями закреплены 32 шефа-субъекта Российской Федерации. В рамках шефской помощи регионы-шефы ведут ремонтно-восстановительные работы на объектах инфраструктуры, поставляют необходимые материалы для выполнения ремонтных и аварийно-восстановительных работ, оказывают помощь в проведении аварийно-восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры.