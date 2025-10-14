В Карелии в 2026 году по линии проекта юбилея обители на Соловках построят амбулаторию

Завершить работы планируют до 30 июня 2026 года

АРХАНГЕЛЬСК, 14 октября. /ТАСС/. Амбулаторию в поселке Рабочеостровск в Карелии построят в 2026 году, объект строят в рамках программы подготовки к 600-летию основания первого монашеского поселения на Соловках в 2029 году, рассказала ТАСС генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Елена Палкина. Из Рабочеостровска ближе всего добраться по морю до Соловков, отсюда отправляются суда.

"В Рабочеостровске было необходимо строительство медицинского учреждения. Мы строим модульную амбулаторию для того, чтобы оказывать полный комплекс медицинских услуг населению поселка. Завершить строительство планируется до 30 июня 2026 года", - сказала руководитель фонда.

Она отметила, что мероприятия фонда по подготовке к юбилею обители на Соловках распространяются не только на Соловецкий архипелаг, но и на территории Республики Карелия, которые исторически были связаны с Соловецким монастырем. Там есть в том числе объекты культурного наследия, которые принадлежали монастырю или были связаны с ним. Например, это Успенский собор в Кеми, церковь Петра и Павла XVII века в селе Вирма, Никольская церковь в деревне Гридино, Соловецкие амбары и Мореходная школа XVIII в селе Сумский посад, основания солеварен и амбаров вотчин монастыря во многих прибрежных селениях.

Первые здания будущего Рабочеостровска в 1888 году построили купцы Шергольд и Сурков из Архангельской губернии, это было жилье для рабочих нового лесопильного завода. Они расположились на берегу глубокой бухты, куда могли заходить суда с достаточно большой осадкой. В ХХ веке поселок стал использоваться для транспортного сообщения с Соловками.

"Амбулатория в Рабочеостровске - объект, который был выделен по поручению президента как приоритетный, так как и медпомощь надлежащего качества в поселке не оказывается, - добавила собеседница агентства. - Деятельность фонда заключается не только в том, что мы реставрируем объекты, мы строим и создаем новые инфраструктурные и социальные объекты".

Планируется, что во врачебной амбулатории будут оказывать помощь также жителям и гостям Соловков. Это будет отдельное здание, в нем будут педиатрический блок с кабинетом врача, прививочным и процедурным кабинетами и медицинский блок, где будут располагаться кабинеты оказания доврачебной помощи, кабинет терапевта, медицинской профилактики, прививочный, процедурный кабинеты, гинекологическая смотровая и палаты дневного стационара.