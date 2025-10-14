Ученые РФ издали книгу о борьбе с эмоциональным выгоранием родителей

НОВОСИБИРСК, 14 октября. /ТАСС/. Исследователи Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) издали первую книгу о рисках современного родительства. В частности, речь в ней идет о склонных к эмоциональному выгоранию семьях, которые воспитывают детей с особенностями развития, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Книга подготовлена коллективом ученых университета в рамках государственного задания Министерства просвещения РФ. Как отмечает команда авторов, это одно из первых исследований, где системно рассмотрены именно риски, мешающие формированию ответственного родительства.

"Социологи и психологи фиксируют тревожные факты: значительная часть подростков и молодых людей плохо ориентируется в вопросах репродуктивного здоровья и влияния их образа жизни на возможность стать родителем. У многих семей, воспитывающих детей с особенностями развития, возникает эмоциональное выгорание. Приемные родители сталкиваются с высоким уровнем стресса", - сообщили ТАСС в НГПУ.

Авторы монографии проанализировали эти и другие точки риска и предложили конкретные пути их преодоления. "Наше исследование показывает, что риски родительства - это не только личная история конкретной семьи, но и вызов для общества. Необходимо вовремя выявлять современные факторы стресса и выгорания, оперативно откликаться на запросы приемных родителей и готовить подростков к будущему материнству и отцовству. Тогда мы сможем сформировать ответственное родительство как культурную и социальную норму", - добавила руководитель проекта Валентина Волохова.

Издание станет основой для новых образовательных программ и курсов родительского просвещения в регионе, отмечают авторы.