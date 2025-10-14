Эксперт Столбова предупредила о давлении на покупателей со стороны мошенников

Директор юридического департамента федеральной компании "Этажи" рассказала, что схемы злоумышленников рассчитаны на запугивание своих потенциальных жертв, поэтому они могут представляться сотрудниками силовых структур или работниками финансовых организаций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Мошенники стали чаще применять инструменты психологического давления на продавцов и покупателей недвижимости. Такое мнение ТАСС высказала директор юридического департамента федеральной компании "Этажи" Елизавета Столбова.

"Сейчас мошенники значительно реже используют старые схемы с подделкой документов, большая часть применяют инструменты психологического дистанционного влияния на своих потенциальных жертв. Причем их арсенал постоянно обновляется и расширяется, а риски растут как для самих жертв, так и для добросовестных покупателей недвижимости", - рассказала эксперт.

Схемы мошенников, в основном, рассчитаны на запугивание своих потенциальных жертв, поэтому они могут представляться сотрудниками силовых структур или работниками финансовых организаций, уточнила риелтор. В первом случае нередко жертв могут пытаться запугать тем, что были выявлены факты финансирования террористической деятельности с их стороны, во втором - тем, что мошенники пытаются лишить их сбережений и недвижимости. "Жертв "по инструкции" вынуждают снять деньги со счетов и перевести на "безопасные счета", а недвижимость "фиктивно" продать, чтобы защитить от мошенников. На фоне всего этого мы стали более тщательно интервьюировать продавцов, особенно, пожилых людей, уточняя цель продажи, узнавая контактные номера ближайших родственников. При выявлении нестыковок в ответах - блокируем проведение таких сделок", - рассказала Столбова.

В связи с этим доскональная проверка сделок купли-продажи недвижимости становится еще более актуальной, особенно, когда речь идет о сделках с пожилыми людьми, которые чаще всего поддаются влиянию мошенников, продолжила риелтор. "Часто такие объекты стараются продать срочно и по заниженной цене, а продавец постоянно находится на связи со своими "кураторами", скрывает причины продажи недвижимости и путается в ответах на вопросы", - заключила Столбова.