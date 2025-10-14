Семья освобожденного ХАМАС уроженца Донбасса хочет лично поблагодарить Путина

Мать освобожденного Наталья Харкин отметила активное участие российского консульства в Израиле

ДОНЕЦК, 14 октября. /ТАСС/. Семья освобожденного из плена ХАМАС уроженца Донбасса Максима Харкина намерена приехать в Москву, чтобы поблагодарить президента России Владимира Путина за спасение. Об этом в беседе с ТАСС рассказала мать освобожденного Наталья Харкин.

"Мы планируем приехать и мы очень хотим увидеть Владимира Владимировича, поблагодарить его за все, что он сделал, потому что Максиму это очень помогло выжить", - сказала Харкин.

Она также отметила активное участие российского консульства в Израиле, сотрудники которого оказывали семье узника всевозможную помощь и поддержку.