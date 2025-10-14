Росатом и партнеры из КНР утвердили план развития перевозок по СМП

Разработка и утверждение проекта направлены на формирование устойчивого транспортного коридора.

Редакция сайта ТАСС

ХАРБИН, 14 октября. /ТАСС/. Российская госкорпорация "Росатом" и ее китайские партнеры утвердили план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по Северному морскому пути. Он согласован по итогам прошедшего в Харбине второго заседания Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути (СМП) Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, передает корреспондент ТАСС.

Разработка и утверждение плана направлены на формирование устойчивого транспортного коридора. Сотрудничество предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов.

Российскую делегацию возглавил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, китайскую - министр транспорта КНР Лю Вэй. В заседании также приняли участие спецпредставитель Росатома по вопросам развития Арктики Владимир Панов, губернатор провинции Хэйлуцзянь Лян Хуэйлин и директор департамента международного сотрудничества Минтранспорта КНР Юэ Гуаюн.

Первое заседание Подкомиссии по сотрудничеству по СМП состоялось в ноябре 2024 года в Санкт-Петербурге.

Северный морской путь - кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Его протяженность составляет около 5 600 км. В 2024 году объем грузоперевозок по СМП побил рекорд и составил почти 37,9 млн тонн, что на 1,6 млн тонн больше, чем в предыдущем году.