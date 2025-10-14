В Махачкале возникли перебои с водоснабжением

Это связано с отключением электричества

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Хушетские очистные сооружения временно не работают из-за отключения электричества. В связи с этим возникли перебои в водоснабжении в части районов Махачкалы, сообщили в пресс-службе Единого оператора Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения.

"Уважаемые жители и гости города Махачкалы! Сообщаем, что в ночь на 14 октября на Хушетских очистных сооружениях произошло отключение электроэнергии как на основном, так и на резервном источниках питания. В связи с этим Хушетские очистные сооружения временно не функционируют, что в свою очередь привело к перебоям в водоснабжении в отдельных районах Ленинского и Советского округов города", - говорится в сообщении.

Уточняется, что о полном восстановлении водоснабжения сообщат отдельно.