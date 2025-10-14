На Камчатке построят центр реабилитации медвежат-сирот в 2026 году

Завершается оформление участков и закупка необходимого оборудования

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 октября. /ТАСС/. Центр реабилитации медвежат-сирот построят в поселке Раздольный на Камчатке в 2026 году, в настоящий момент сотрудники Фонда защитников природы заканчивают оформление участков и закупку необходимого оборудования. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"Проект строительства центра реабилитации медвежат-сирот на территории края реализует Природоохранный фонд защитников природы. Между фондом и нашим министерством заключен договор аренды лесного участка площадью 6,8 гектара для осуществления научной деятельности. Фонд сейчас заканчивает оформление в аренду двух дополнительных земельных участков площадью около 74 гектаров, находящихся в ведении Елизовского муниципального округа, и активно закупает оборудование для обустройства питомника в 2026 году", - приводятся в сообщении слова заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Андрея Лебедько.

Фонд уже организовал закупку и доставку материалов для первого этапа строительства питомника для реабилитации бурых медведей. В 2026 году запланированы работы по проектированию объектов первого этапа питомника, их строительство и ввод в эксплуатацию.