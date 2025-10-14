Мать Харкина рассказала об условиях содержания сына в плену ХАМАС

Наталья Харкин отметила, что Максим был в лучших условиях благодаря президенту России Владимиру Путину

Максим Харкин (слева) © REUTERS/ Hannah McKay

ДОНЕЦК, 14 октября. /ТАСС/. Заложник ХАМАС Максим Харкин был в лучших условиях, чем другие узники, благодаря президенту России Владимиру Путину, рассказала в беседе с ТАСС мать освобожденного Наталья Харкин.

"Максим там находился в более хороших условиях, [чем другие заложники]. Он мне сказал, что это благодаря Владимиру Владимировичу Путину", - сказала Харкин.

"Он очень худенький, он потерял килограмм 30 веса, он бледный, но крепкий, сильный, русский мальчик", - добавила женщина.