Миллениалы чаще всего слушают треки из Reels и TikTok

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Аудитория миллениалов чаще всего слушает треки из Reels (формат коротких вертикальных видео в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и TikTok. Об этом свидетельствуют данные сервиса "МТС музыка", поступившие в ТАСС.

Согласно данным исследования, год к году (с 1 июня по 30 сентября 2024 и 2025 года), среднее число прослушиваний треков из Reels выросло на 80%, а из TikTok - на 27%. При этом пользователи чаще предпочитают музыку из TikTok, чем из Reels: в период с июня по сентябрь 2025 года таких треков было прослушано на 34% больше.

Аудитория миллениалов (25-41 год) самая активная - на их долю приходится 62% от всех прослушиваний треков из Reels и 64% - из TikTok. Пользователи от 59 до 81 года (бумеры) слушают такую музыку меньше всех: 3% треков из Reels и 5% из TikTok приходятся на них.

Опрос также показал, что самые прослушиваемые треки в социальных сетях (с учетом Reels и TikTok) за период с 1 июня по 30 сентября: Tommy Cash - Espresso Macchiato, "тима ищет свет" - "волна", "Бонд с кнопкой" - "Кухни", Black Eyed Peas - Rock That Body и Ay Yola - Homay.