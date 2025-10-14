На западе Москвы построят платную трассу от Новой Риги до обхода Одинцово

Стоимость проекта предварительно оценивается в 77,5 млрд рублей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. В Москве появится новая платная автодорога, которая соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово. Как следует из материалов, размещенных на портале ГИС "Торги", строительство 18,6-километровой магистрали планируется завершить в течение четырех лет.

Стоимость проекта предварительно оценивается в 77,5 млрд рублей, но она может быть дополнительно уточнена после прохождения государственной экспертизы. Скорость движения по трассе предполагается до 120 км/ч, а среднесуточная интенсивность в первый год эксплуатации составит около 23 тыс. автомобилей.

На участке предусмотрено строительство эстакады через трассу М-9, моста через Москву-реку и ряда других инженерных сооружений.

Как сообщили изданию "Коммерсант" в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, реализация проекта планируется на условиях концессии, что позволит городу привлечь частные инвестиции и ускорить создание новой транспортной артерии.

"Применение концессионного механизма позволяет городу минимизировать бюджетные траты на строительство и создавать крупные инфраструктурные объекты опережающими темпами. Таким образом, город получает в собственность дорогу, а концессионер после завершения строительства - временное право взимать плату за проезд, окупая таким образом свои вложения", - сообщили там, отметив, что в случае реализации, трасса станет пятой по счету платной автодорогой с учетом уже существующих и строящихся.

Потенциальным инвестором выступит специальная проектная компания созданная при участии АО "МИСК" и ЗАО "Лидер", уточнили газете в департаменте.